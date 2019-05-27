Сергей Цивилев рассказал, как в Тайге решают проблему питьевой воды

СЕГОДНЯ 05:08 2019-05-27T06:13:57+03:00

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Жители Тайги неоднократно жаловались на качество питьевой воды: эта проблема существует в городе в течение многих лет. И лишь в этом году она будет решена.

Во время рабочего дня в Тайге губернатор области Сергей Цивилев проверил, как решается проблема чистой воды в городе. Как ответил глава региона, сейчас здесь работают опытные специалисты СКЭК. Они наладили уже существующее оборудование, заменили фильтры - и это в лучшую сторону отразилось на качестве воды. Одновременно с этим разработан проект реконструкции насосно-фильтровальной станции на реке Яе.

«Здесь установят четыре блока ультрафильтрации для глубокой очистки загрязнений и три блока для доочистки воды в период пиковых нагрузок. Ниже по течению реки ведутся работы по созданию системы оборотного водоснабжения, - сообщил на своей странице в соцсетях Сергей Цивилев. - Все оборудование уже пришло. До конца июля его установят и запустят».

Губернатор отметил, что в этом году в Тайге капитально отремонтируют улицу 40 лет Октября. На 2020 год намечен ремонт школы №34. Кроме того, проводится аукцион и на строительство новой школы на 330 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU