«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-27T09:10:11+03:00

Сергей Цивилев ответил на вопрос, возможно ли это

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Во время рабочей поездки в Мариинск к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились местные жители. Они попросили вернуть производство крепких алкогольных напитков в городе.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев прокомментировал просьбу жителей возобновить производство крепких алкогольных напитков в Мариинске.

- Некоторые мариинцы пишут: «Верните производство водки». Вернули бы, но инвесторы не хотят туда заходить, - ответил горожанам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Заставить мы их не можем, поэтому создаем условия для тех бизнесменов, которые готовы здесь работать.

При этом глава области отметил, что в Мариинске начал работать индустриальный парк. Уже шесть резидентов реализуют свои бизнес-проекты здесь. Это производство OSB-плит, фасовка продуктов питания, обработка сельхозтоваров, деревообработка, производство металлоконструкций.

- Они дадут городу около 200 рабочих мест, и это только начало,- отметил губернатор. - Площадка создала привлекательные условия для бизнеса, поэтому проектов там прибавится!

ИСТОЧНИК KP.RU