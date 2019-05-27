«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя
Во время рабочей поездки в Мариинск к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились местные жители. Они попросили вернуть производство крепких алкогольных напитков в городе.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев прокомментировал просьбу жителей возобновить производство крепких алкогольных напитков в Мариинске.
- Некоторые мариинцы пишут: «Верните производство водки». Вернули бы, но инвесторы не хотят туда заходить, - ответил горожанам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Заставить мы их не можем, поэтому создаем условия для тех бизнесменов, которые готовы здесь работать.
При этом глава области отметил, что в Мариинске начал работать индустриальный парк. Уже шесть резидентов реализуют свои бизнес-проекты здесь. Это производство OSB-плит, фасовка продуктов питания, обработка сельхозтоваров, деревообработка, производство металлоконструкций.
- Они дадут городу около 200 рабочих мест, и это только начало,- отметил губернатор. - Площадка создала привлекательные условия для бизнеса, поэтому проектов там прибавится!
ИСТОЧНИК KP.RU