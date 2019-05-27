В Кемерове отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-27T09:34:49+03:00

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В Кемерове начались гидравлические испытания. В понедельник, 27 мая, без горячей воды осталась часть домов Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов.

В первую волну отключений попали потребители первой, седьмой и восьмой групп. Здесь горячего водоснабжения не будет с 27 мая по 9 июня. При этом у части потребителей восьмой группы горячую воду обещают включить уже 3 июня - это касается домов на участке от проспекта Кузбасского до улицы Нахимова.

Сегодня опрессовка началась также в поселках Кедровка и Ягуновский. Воды здесь не будет до 31 мая и 2 июня соответственно. Полный график отключений в Кемерове и Новокузнецке можно посмотреть на нашем сайте.

Отметим, что 27 мая часть кемеровчан осталась и без холодной воды. На проспекте Октябрьском произошла серьезная коммунальная авария.

ИСТОЧНИК KP.RU