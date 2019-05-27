Новокузнечанам дали горячую воду раньше срока

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-27T10:04:36+03:00

Горячую воду новокузнечанам дали на два дня раньше срока

Часть горожан могла побаловать себя горячей ванной уже в выходные

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В Новокузнецке горячую воду вернули в дома горожан раньше срока. Понежиться в горячей ванне часть горожан смогла уже в минувшие выходные.

В Новокузнецке подходит к концу первая волна отключений горячей воды. Напомним, что «лишения» в южной столице Кузбасса начались 13 мая. По графику горячую воду должны были вернуть 27 мая, но коммунальщики смогли сделать это на два дня раньше.

Потребители Кузнецкой ТЭЦ в Орджоникидзевском районе начали получать горячую воду уже 25 мая, в Кузнецком районе основная часть жилых домов и учреждений была подключена к системе горячего водоснабжения 26 мая. Однако в полном объеме горячее водоснабжение будет восстановлено 27 мая.

За время проведения гидравлических испытаний коммунальщики выявили 125 повреждений.

Следующая волна отключений в Новокузнецке намечена на 14 июня. График отключения горячей воды-2019 в Кемерове можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU