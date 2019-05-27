2019-05-27T10:04:36+03:00
Общество

Новокузнечанам дали горячую воду раньше срока

Часть горожан могла побаловать себя горячей ванной уже в выходные
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Горячую воду новокузнечанам дали на два дня раньше срокаГорячую воду новокузнечанам дали на два дня раньше срока
Изменить размер текста:

В Новокузнецке горячую воду вернули в дома горожан раньше срока. Понежиться в горячей ванне часть горожан смогла уже в минувшие выходные.

В Новокузнецке подходит к концу первая волна отключений горячей воды. Напомним, что «лишения» в южной столице Кузбасса начались 13 мая. По графику горячую воду должны были вернуть 27 мая, но коммунальщики смогли сделать это на два дня раньше.

Потребители Кузнецкой ТЭЦ в Орджоникидзевском районе начали получать горячую воду уже 25 мая, в Кузнецком районе основная часть жилых домов и учреждений была подключена к системе горячего водоснабжения 26 мая. Однако в полном объеме горячее водоснабжение будет восстановлено 27 мая.

За время проведения гидравлических испытаний коммунальщики выявили 125 повреждений.

Следующая волна отключений в Новокузнецке намечена на 14 июня. График отключения горячей воды-2019 в Кемерове можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угонщики-каскадеры не смогли выполнить трюк и попали в руки полиции
Мужчину убило током на территории кемеровского кардиоцентра
Банк УРАЛСИБ в Кемерове провел бизнес-встречу с партнерами по ипотечному кредитованию
Сторожевая собака спасла хозяйку от насильника в Кемерове
Главврач из Кузбасса получила срок за премии
В Кемерове отключили горячую воду
«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя
Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии
Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком
Сергей Цивилев рассказал, как в Тайге решают проблему питьевой воды
На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии
Кемеровчане возмущены массовым исчезновением автобусов
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа