2019-05-27T10:38:32+03:00
Происшествия

Главврач из Кузбасса получила срок за премии

Женщина три года незаконно начисляла премии себе и замам
Екатерина БОРМОТОВА
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За три года женщина выписала премий на 1,3 миллиона рублейЗа три года женщина выписала премий на 1,3 миллиона рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Мариинске осудили бывшего главного врача городской больницы. Женщина незаконно выписывала себе и замам премии за расширенный объем работы.

Бывшего врача Центральной городской больницы Мариинска обвинили в присвоении средств в особо крупном размере. Суд установил, что с 2013 по 2016 год, являясь главврачом больницы, женщина издавала приказы о выплатах себе, своим замам и главному бухгалтеру премий за расширенный объем работы. Всего за три года работниками больницы было присвоено 1,3 миллиона рублей.

- Мариинский городской суд признал бывшего главного врача МБУЗ «ЦГБ» виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в УФСБ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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