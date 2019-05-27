2019-05-27T12:18:15+03:00
Происшествия

Сторожевая собака спасла хозяйку от насильника в Кемерове

Мужчину осудили условно
Екатерина БОРМОТОВА
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Собака не пустила незваного гостя во двор Фото: архив "КП"Собака не пустила незваного гостя во двор Фото: архив "КП"Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кемерове сторожевая собака спасла свою хозяйку от насильника. Также женщину выручила смекалка.

Случай произошел в ноябре 2017 года. Ночью кемеровчанин встретил на проселочной дороге молодую женщину. Под предлогом прикурить он начал разговор и предложил познакомиться, однако женщина отказалась. Тогда незнакомец повалил ее на землю и попытался раздеть. В порыве борьбы женщина нащупала на земле бутылку и ударила ею нападавшего. Однако мужчина отобрал бутылку и нанес жертве ответный удар. Тогда кемеровчанку выручила смекалка.

- Она сделала вид, что согласна с ним пообщаться поближе, и предложила пойти к ней домой, осужденный согласился. А подойдя к жилищу, потерпевшая смогла забежать внутрь и выпустить сторожевую собаку, которая преградила путь незваному гостю, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

За это время женщина позвонила в полицию. Мужчину задержали по горячим следам. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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