Банк УРАЛСИБ в Кемерове провел бизнес-встречу с партнерами по ипотечному кредитованию

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-27T13:57:30+03:00

Банк УРАЛСИБ провел бизнес-встречу с кемеровскими партнерами по ипотечному кредитованию Фото: Банк УРАЛСИБ

Цель встречи – ознакомить партнеров с изменениями в ипотечных программах Банка

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Банк УРАЛСИБ провел бизнес-встречу с кемеровскими партнерами по ипотечному кредитованию. Мероприятие посетили президент Ассоциации риэлторов Кемеровской области Маргарита Куксина, руководитель Лиги риэлторов Кемеровской области Елена Багазей, представители крупнейших агентств недвижимости, застройщики, оценщики. Всего на мероприятие собралось более 100 участников.

Цель встречи – ознакомить партнеров с изменениями в ипотечных программах Банка УРАЛСИБ, рассказать о преимуществах сотрудничества, подвести итоги совместной работы.

Заместитель Территориального директора по розничному бизнесу Кемеровской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Лариса Иванова рассказала об итогах работы Банка с партнерами в первом квартале 2019 года.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам ипотечного кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 88002505757, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU