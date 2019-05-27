Мужчину убило током на территории кемеровского кардиоцентра

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-27T15:05:01+03:00

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В Кемерове мужчину убило током на территории кардиологического центра. Он со знакомыми вывозил металлолом.

Инцидент произошел поздно вечером, 26 мая. Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья населения Михаил Малин.

«Поздно вечером мне поступила информация о происшествии в одном из подразделений кардиодиспансера, где погиб человек. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Я также поручил провести внутреннюю проверку, - написал Малин в своем Instagram.

Чиновник отметил, что все подробности будут известны после окончания следственных действий. Также Михаил Малин выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вечером 26 мая бригада мужчин вывозила с территории кардиоцентра металлолом.

- Во время второй ходки машина стрелой крана задела провода, там был рабочий, который держался за металлический шкаф, его ударило током. Медики из кардиоцентра пытались его реанимировать, но безуспешно. Прибывшая на место скорая и полиция констатировала его смерть, - рассказал собеседник издания.

Погибшему было 34 года.

ИСТОЧНИК KP.RU