Угонщики-каскадеры не смогли выполнить трюк и попали в руки полиции

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-27T15:39:56+03:00

Автомобиль с трюкачами съехал в кювет и несколько раз перевернулся

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Двое жителей города Белово под воздействием алкоголя возомнили себя почти каскадерами и украли автомобиль. Трюкачество закончилось печально: иномарка разбита, а угонщики предстанут перед судом.

Житель города Белово занимался частным извозом. В одну из ночей он обратился за помощью в полицию: двое пассажиров, которых он возил с одного адреса на другой, воспользовались тем, что он на минуту вышел из салона, и угнали его автомобиль Honda. Сначала они думали просто прокатиться с ветерком до своего дома, а потом решили повторить трюки, которые когда-то видели в кино. 29-летний беловчанин и его 42-летний приятель хотели эффектно разогнать автомобиль с места до максимальной скорости и устроить дрифтинг. Вместо этого они съехали в кювет, где несколько раз перевернулись.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Угонщикам-трюкачам грозит лишение свободы на срок до семи лет. кроме того, владелец разбитого автомобиля может взыскать с ним ущерб, который был причинен ему.

ИСТОЧНИК KP.RU