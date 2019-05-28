Новый торговый центр построят на берегу Томи в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-28T06:29:05+03:00

Он расположится неподалеку от закрытой «Лапландии»

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В Кемерове построят новый торговый центр. Он расположится на берегу реки Томи неподалеку от закрытой «Лапландии».

Сведения о планах строительства нового торгового центра размещены на сайте компании Cushman & Wakefield, которая работает в сфере коммерческой недвижимости, в том числе строительства ТЦ.

Судя по данным компании, возведение торгового центра, который расположится на набережной Томи - неподалеку от перекрестка улицы Терешковой с проспектом Притомским, начнется в 2019 году. Когда объект будет сдан в эксплуатацию, не уточняется.

По плану строительство ТЦ начнется в 2019 году Фото: cwrussia.ru

Отметим, что новый ТЦ появится неподалеку от закрытого в апреле торгового центра «Лапландия», расположенного на пересечении улицы Терешковой и проспекта Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU