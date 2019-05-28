2019-05-28T06:29:05+03:00
Общество

Новый торговый центр построят на берегу Томи в Кемерове

Он расположится неподалеку от закрытой «Лапландии»
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Площадь территории под ТЦ составляет 240 858 квадратных метров Фото: архив "КП"Площадь территории под ТЦ составляет 240 858 квадратных метров Фото: архив "КП"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове построят новый торговый центр. Он расположится на берегу реки Томи неподалеку от закрытой «Лапландии».

Сведения о планах строительства нового торгового центра размещены на сайте компании Cushman & Wakefield, которая работает в сфере коммерческой недвижимости, в том числе строительства ТЦ.

Судя по данным компании, возведение торгового центра, который расположится на набережной Томи - неподалеку от перекрестка улицы Терешковой с проспектом Притомским, начнется в 2019 году. Когда объект будет сдан в эксплуатацию, не уточняется.

По плану строительство ТЦ начнется в 2019 году Фото: cwrussia.ru

По плану строительство ТЦ начнется в 2019 году Фото: cwrussia.ru

Отметим, что новый ТЦ появится неподалеку от закрытого в апреле торгового центра «Лапландия», расположенного на пересечении улицы Терешковой и проспекта Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе
В Кузбассе из-за пожара из детского сада эвакуировали детей
Двое детей с яркими рюкзаками пропали в Кузбассе
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Кузбассовцы ищут письма погибшего летчика Ярового
Кемеровчанин воровал велосипеды и продавал их в интернете
Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта
Угонщики-каскадеры не смогли выполнить трюк и попали в руки полиции
Мужчину убило током на территории кемеровского кардиоцентра
Банк УРАЛСИБ в Кемерове провел бизнес-встречу с партнерами по ипотечному кредитованию
Сторожевая собака спасла хозяйку от насильника в Кемерове
Главврач из Кузбасса получила срок за премии
Новокузнечанам дали горячую воду раньше срока
В Кемерове отключили горячую воду
«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя
Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии
Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком
Сергей Цивилев рассказал, как в Тайге решают проблему питьевой воды
На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии
Кемеровчане возмущены массовым исчезновением автобусов
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа