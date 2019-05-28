2019-05-28T06:33:50+03:00
Общество

Кузбассовцы ищут письма погибшего летчика Ярового

Они пропали 20 лет назад в Тайге
Екатерина БОРМОТОВА
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Елена Малышева навестила сестру погибшего кузбасского летчика в госпитале ветеранов Фото: "Здоровье Кузбасса [медицинский паблик]" / "ВКонтакте"Елена Малышева навестила сестру погибшего кузбасского летчика в госпитале ветеранов Фото: "Здоровье Кузбасса [медицинский паблик]" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе стартовала акция «Найдем письма летчика», объявленная заместителем губернатора Еленой Малышевой. Жителей региона просят помочь в поисках писем кузбасского летчика Григория Ярового, чьи заветные послания были утеряны 20 лет назад.

К Елене Малышевой обратилась сестра погибшего летчика Валентина Мусихина. 84-летняя родственница героя рассказала, что письма были утеряны около 20 лет назад в Тайге. Их у Мусихиной попросила учительница истории Галина Валитова, которая руководила музеем школы №160 и собиралась создать книгу памяти.

- Через недели три я спросила, скоро ли вернут письма. А она мне говорит: «Разве ты их мне не подарила?» Да как же она могла такое подумать? Позже, когда мы ее с внуком строго спросили, где письма брата, она ответила, что отдала их в музее третьекласснице. Сейчас самой учительницы нет, - рассказала Валентина Мусихина.

Родственники погибшего под Ленинградом кузбасского летчика Григория Ярового обращались в школьный музей, но так и не нашли папку с заветными посланиями. Сестра очень хочет вернуть семейную реликвию и передать ее внукам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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