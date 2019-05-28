Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-28T05:59:35+03:00

На 31 марта 2019 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 150,2 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года.

- Обновленная Государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 ставит перед отраслью серьезные задачи: обеспечить продовольственную безопасность, повысить добавленную стоимость, обеспечить рост экспорта и инвестиций в основной капитал. Роль Россельхозбанка как главного финансового помощника аграриев в этом процессе существенно важна. Субсидирование процентной ставки остается одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Объем выдач по программе льготного кредитования растет, как и финансирование АПК в целом. Мы продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в агросектор, отметил Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

В отчетном периоде Группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении клиентских средств, способствующем формированию устойчивой диверсифицированной ресурсной базы, а также обеспечила необходимую операционную эффективность и прибыльность.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 квартал 2019 года увеличился на 2,8% (+65 млрд рублей) и составил 2,355 трлн рублей. Размер активов Группы на конец 1 квартала 2019 года составил 3,264 трлн рублей, прирост за 3 месяца на 4,8% (+149,5 млрд рублей). Чистая прибыль Группы по итогам 1 квартала 2019 года составила 553 млн рублей.

На 31 марта 2019 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 150,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU