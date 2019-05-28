В Кузбассе из-за пожара из детского сада эвакуировали детей

СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-28T08:39:06+03:00

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В Юрге в одном из детских садов произошло ЧП. Из-за пожара здесь пришлось эвакуировать детей. К счастью, пожарные быстро справились с возгоранием.

Чрезвычайное происшествие случилось в десятом часу утра. В 9.09 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в детском саду №31 на улице Мира. Пожарные прибыли в течение пяти минут. К тому времени воспитатели эвакуировали из сада всех воспитанников - никто из них не пострадал.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горел потолочный светильник в помещении кухни, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара на площади 0,5 квадратных метра обгорел потолок.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 9.17. На месте работали 13 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU