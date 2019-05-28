В Кузбассе разыскивают 16-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-28T11:26:51+03:00

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Жительница Белова Евгения Голубева пропала 27 мая. Сотрудники полиции разыскивают пропавшую.

Полицейские просят помочь в поиске пропавшей 27 мая 2019 года жительницы Белова Евгении Голубевой 2003 года рождения. В тот день девушка ушла в школу около 7.30, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид школьнице 14-16 лет, рост - 157 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины.

В день исчезновения Евгения Голубева была одета в черную куртку, черную кепку с вышивкой в виде буквы «М», черные лосины с белыми вставками, кофту черного цвета, кроссовки черно-розового цвета с рисунком. При себе у нее было два рюкзака: черного цвета и цвета хаки.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефону в Белове: 8 (384-52) 2-34-41, 8 (384-52) 2-83-67 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU