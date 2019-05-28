СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-28T11:24:22+03:00

Это второй такой переход в областном центре [видео]

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На пересечении Советского проспекта с улицей Кирова в Кемерове появился диагональный пешеходный переход. Благодаря ему на этом участке дороги повысится безопасность пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711378" frameborder="0"></iframe> Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове..Видео: Виталий Денисов.

Специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» провели мониторинг пешеходного и автомобильного движения на перекрестке Советского проспекта и улицы Кирова. Как оказалось, сделать движение здесь более безопасным можно при помощи диагонального пешеходного перехода. Благодаря этому нововведению сокращается время ожидания разрешающего сигнала пешеходам и отрезок пути по проезжей части.

- Для обеспечения безопасности фаза зеленого сигнала на светофорном объекте увеличена на 5 секунд, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU