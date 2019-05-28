Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове
На пересечении Советского проспекта с улицей Кирова в Кемерове появился диагональный пешеходный переход. Благодаря ему на этом участке дороги повысится безопасность пешеходов.
Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове..Видео: Виталий Денисов.
Специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» провели мониторинг пешеходного и автомобильного движения на перекрестке Советского проспекта и улицы Кирова. Как оказалось, сделать движение здесь более безопасным можно при помощи диагонального пешеходного перехода. Благодаря этому нововведению сокращается время ожидания разрешающего сигнала пешеходам и отрезок пути по проезжей части.
- Для обеспечения безопасности фаза зеленого сигнала на светофорном объекте увеличена на 5 секунд, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU