СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-28T11:12:18+03:00

Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово".

Изменить размер текста: A A

В Кемерове очевидцы сняли на видео ссору двух автолюбителей. Чтобы выяснить отношения, один из участников конфликта приставил к шее другого предмет, похожий на пистолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711383" frameborder="0"></iframe> Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Конфликт, снятый очевидцами на видео, произошел на улице Тухачевского около 10:40 во вторник, 28 мая. Причиной конфликта, по словам свидетелей, стало то, что мужчины не поделили дорогу.

- Видел этом момент, мужчина на УАЗе в наглую после перекрестка на Сибиряков-Гвардейцев начал вытеснять Lada Vesta на встречную полосу с левой полосы. Со мной очень близко разошелся, - прокомментировал начало конфликта один из пользователей соцсетей. - Потом смотрел в зеркало: они начали друг друга подрезать.

Итог конфликта сняла на видео пассажирка автобуса, проезжавшая мимо. Чем именно закончился конфликт, осталось за кадром. Пользователи же соцсетей, увидев, что никто не вмешивается в конфликт, сделали неутешительный вывод.

- А знаете в чем самая большая беда? Никто не поможет, но на телефон снимут обязательно, - резюмировал один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU