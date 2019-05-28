Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках
В Кемерове очевидцы сняли на видео ссору двух автолюбителей. Чтобы выяснить отношения, один из участников конфликта приставил к шее другого предмет, похожий на пистолет.
Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Конфликт, снятый очевидцами на видео, произошел на улице Тухачевского около 10:40 во вторник, 28 мая. Причиной конфликта, по словам свидетелей, стало то, что мужчины не поделили дорогу.
- Видел этом момент, мужчина на УАЗе в наглую после перекрестка на Сибиряков-Гвардейцев начал вытеснять Lada Vesta на встречную полосу с левой полосы. Со мной очень близко разошелся, - прокомментировал начало конфликта один из пользователей соцсетей. - Потом смотрел в зеркало: они начали друг друга подрезать.
Итог конфликта сняла на видео пассажирка автобуса, проезжавшая мимо. Чем именно закончился конфликт, осталось за кадром. Пользователи же соцсетей, увидев, что никто не вмешивается в конфликт, сделали неутешительный вывод.
- А знаете в чем самая большая беда? Никто не поможет, но на телефон снимут обязательно, - резюмировал один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU