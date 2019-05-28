СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-28T11:42:01+03:00

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В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке. Он находится на улице Волгоградской.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции специалисты Центра организации дорожного движения выявили еще один аварийноопасный участок в городе. Это место в районе дома №3 по улице Волгоградской. За год здесь произошло более трех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Теперь ехать по данному участку водители смогут со скоростью не выше 40 километров в час.

-На основании анализа условий и места инцидентов в настоящий момент разработана схема по установке дорожных знаков, ограничивающих скорость движения транспортного потока, - рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Все работы запланировано выполнить до 20 июня нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU