Серьезный пожар в отстойнике с мазутом тушили два часа в Кузбассе
Днем во вторник, 28 мая, в Кузбассе произошел большой пожар. В Ленинске-Кузнецком, в поле неподалеку от улицы Проезжей, горели неэксплуатируемые отстойники с мазутом.
в Кемеровской области, в городе Ленинск-Кузнецкий, в поле сильно горит трава.
Густой черный дым с характерным запахом около часа дня окутал город Ленинск-Кузнекций. Он был виден из разных районов города, и очевидцы снимали на фото и видео происходящее. Горожане отмечали резкий запах гудрона или жженой резины.
Густой бым был виден с разных точек города. ФОТО: Эдуард Дагаев.
Сигнал о масштабном пожаре поступил на пульт диспетчера около 13:50, и на место незамедлительно выдвинулись несколько подразделений пожарной охраны. Как оказалось, горели неэксплуатируемые отстойники с мазутом – когда-то на этом месте находился мазутный завод. Оттого-то и был такой черный густой дым.
Пожар ликвидировали за два часа. ФОТО: Илья Скоков.
- На месте работали несколько подразделений пожарной охраны. Пожар был ликвидирован в 15:36, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Угрозы распространения огня не было изначально, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU