Серьезный пожар в отстойнике с мазутом тушили два часа в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-28T13:09:52+03:00

В Кузбассе в отстойнике с мазутом произошел серьезный пожар. ФОТО: Екатерина Скокова

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Днем во вторник, 28 мая, в Кузбассе произошел большой пожар. В Ленинске-Кузнецком, в поле неподалеку от улицы Проезжей, горели неэксплуатируемые отстойники с мазутом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711396" frameborder="0"></iframe> в Кемеровской области, в городе Ленинск-Кузнецкий, в поле сильно горит трава.

Густой черный дым с характерным запахом около часа дня окутал город Ленинск-Кузнекций. Он был виден из разных районов города, и очевидцы снимали на фото и видео происходящее. Горожане отмечали резкий запах гудрона или жженой резины.

Густой бым был виден с разных точек города. ФОТО: Эдуард Дагаев.

Сигнал о масштабном пожаре поступил на пульт диспетчера около 13:50, и на место незамедлительно выдвинулись несколько подразделений пожарной охраны. Как оказалось, горели неэксплуатируемые отстойники с мазутом – когда-то на этом месте находился мазутный завод. Оттого-то и был такой черный густой дым.

Пожар ликвидировали за два часа. ФОТО: Илья Скоков.

- На месте работали несколько подразделений пожарной охраны. Пожар был ликвидирован в 15:36, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Угрозы распространения огня не было изначально, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU