2019-05-28T14:13:59+03:00
Происшествия

В Кузбассе слесарь жестоко зарезал 16-летнюю девушку и ее отца

Мужчине вынесли приговор
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе слесарь жестоко зарезал 16-летнюю девушку и ее отца. Мужчине вынесли приговор.

Трагедия случилась в Заводском районе Кемерова 20 мая прошлого года. 31-летний ранее судимый мужчина в течение нескольких дней ремонтировал в одной из квартир батареи. В один из дней слесарь поссорился с хозяином квартиры, после чего достал нож и ударил им несколько раз 57-летнего мужчину, а затем и его 16-летнюю дочь. От ножевых ранений оба скончались на месте. В квартире также находилась супруга потерпевшего, однако женщина смогла запереться в зале и вызвать оттуда полицейских и скорую помощь. Убегая, злоумышленник прихватил с собой ценности - золотые часы и цепочку.

- Подозреваемый был задержан у знакомых в Тисульском районе, куда он успел уехать. В ходе следственных действий установлено, что задержанный является наркозависимым, к моменту задержания он уже успел сдать в ломбард цепочку и приобрести наркотик, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. Мужчину взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело за двойное убийство. Судом ему назначено 23 года в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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