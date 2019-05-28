КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: какие травмы получили пассажиры

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-28T16:03:19+03:00

У 10-летнего ребенка закрытая черепно-мозговая, сотрясение и переломы

Четверых доставили в больницы, пятого - в травмпункт

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Стало известно, какие травмы получили пассажиры маршрутного такси, в которое влетел КамАЗ в поселке Комиссарово. У 10-летнего мальчика - переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

Источник рассказал «Комсомольской правде», насколько серьезно пострадали пассажиры маршрутного такси № 21, которое попало в аварию днем 28 мая. Напомним, в ПАЗ с пассажирами на улице Центральной влетел КамАЗ.

В больницы города были доставлены четыре человека: 10-летний ребенок, его мама и еще двое пассажиров 1975 и 1978 года рождения. У всех четверых диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме этих травм, у 10-летнего ребенка закрытый перелом костей левой голени. Также у него подозревают закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Пассажир 1975 года рождения также получил рваную рану левой кисти, пассажирка 1978 года - ушиб мягких тканей головы.

Еще один мужчина с повреждением связок левого коленного сустава был доставлен в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU