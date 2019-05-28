2019-05-28T16:03:19+03:00
Происшествия

КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: какие травмы получили пассажиры

Четверых доставили в больницы, пятого - в травмпункт
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
У 10-летнего ребенка закрытая черепно-мозговая, сотрясение и переломыУ 10-летнего ребенка закрытая черепно-мозговая, сотрясение и переломы
Изменить размер текста:

Стало известно, какие травмы получили пассажиры маршрутного такси, в которое влетел КамАЗ в поселке Комиссарово. У 10-летнего мальчика - переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

Источник рассказал «Комсомольской правде», насколько серьезно пострадали пассажиры маршрутного такси № 21, которое попало в аварию днем 28 мая. Напомним, в ПАЗ с пассажирами на улице Центральной влетел КамАЗ.

В больницы города были доставлены четыре человека: 10-летний ребенок, его мама и еще двое пассажиров 1975 и 1978 года рождения. У всех четверых диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме этих травм, у 10-летнего ребенка закрытый перелом костей левой голени. Также у него подозревают закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Пассажир 1975 года рождения также получил рваную рану левой кисти, пассажирка 1978 года - ушиб мягких тканей головы.

Еще один мужчина с повреждением связок левого коленного сустава был доставлен в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузнецкий проспект Кемерова встал в крупной пробке
10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове
Пострадали четыре человека: подробности ДТП с КамАЗом и маршруткой в Кемерове
В Кузбассе слесарь жестоко зарезал 16-летнюю девушку и ее отца
Серьезный пожар в отстойнике с мазутом тушили два часа в Кузбассе
В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен»
В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке
Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках
В Кузбассе двое мужчин сдали незаконное оружие
Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове
В Кузбассе разыскивают 16-летнюю школьницу
Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе
В Кузбассе из-за пожара из детского сада эвакуировали детей
Двое детей с яркими рюкзаками пропали в Кузбассе
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Кузбассовцы ищут письма погибшего летчика Ярового
Новый торговый центр построят на берегу Томи в Кемерове