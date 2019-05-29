Автоматические посты весового контроля появятся на кузбасских трассах

СЕГОДНЯ 03:26 2019-05-29T06:37:09+03:00

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На кузбасских трассах в скором времени появятся новые автоматические посты весового контроля. Их установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новые посты будут установлены на дорогах регионального и межмуниципального значения. В ближайшее время будет установлено пять таких конструкций. Однако позже их количество увеличится: в течение шести лет ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» установит 24 автоматических поста.

Задача конструкций - в автоматическом режиме отслеживать перевозку по весу и габариту, а также такие параметры, как скорость, рядность транспортных средств, выезд на встречную полосу движения и другие. Данные будут передавать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения региональной ГИБДД. Если водитель допускает нарушения, владельцу транспортного средства придет штраф в размере до 500 тысяч рублей. Находиться посты будут на проблемных участках трасс Белово - Коновалово - Прокопьевск, Кемерово - Яшкино - Тайга, Алтай - Кузбасс, Новокузнецк - Красулино.

- Установка первых постов уже началась, работать автоматические посты весового контроля начнут уже в сентябре, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU