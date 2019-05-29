Кемеровчанину предложили выкупить его интимные фото за 5000 рублей

СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-29T06:41:36+03:00

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Житель областного центра познакомился в интернете с девушкой, отправил ей свои интимные фотографии. А потом прекрасная собеседница потребовала выкуп за эти фото.

32-летний кемеровчанин познакомился в одной из соцсетей с девушкой. Завязалась переписка, которая вскоре приобрела слишком доверительный характер. В конце концов мужчина и его собеседница стали обмениваться фотографиями интимного характера. У обоих уже накопилась немалая коллекция, когда собеседница неожиданно заявила, что ей нужны деньги. Она прислала номер счета и пригрозила, что, если не будет перевода, снимки тут же будут разосланы всем друзьям кемеровчанина.

Мужчина сделал несколько переводов и, лишь когда понял, что шантаж будет продолжаться, обратился в полицию. Стражи порядка уже установили, что аккаунт зарегистрирован на вымышленное имя, а все фотографии, которые присылала прекрасная собеседница, были взяты из интернета. Специалисты устанавливают личность вымогателя - ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

- Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и не доверять информации, полученной в сообщениях от незнакомцев, - обращаются сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если в отношении вас совершили или пытаются совершить противоправное деяние, сообщите об этом в правоохранительные органы. Сохраните скриншоты переписки, чеки о переводе денежных средств и другие данные.

ИСТОЧНИК KP.RU