2019-05-29T06:41:36+03:00
Общество

Кемеровчанину предложили выкупить его интимные фото за 5000 рублей

Сейчас полиция разыскивает интернет-вымогателя
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчанину предложили выкупить его интимные фото за 5000 рублейКемеровчанину предложили выкупить его интимные фото за 5000 рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Житель областного центра познакомился в интернете с девушкой, отправил ей свои интимные фотографии. А потом прекрасная собеседница потребовала выкуп за эти фото.

32-летний кемеровчанин познакомился в одной из соцсетей с девушкой. Завязалась переписка, которая вскоре приобрела слишком доверительный характер. В конце концов мужчина и его собеседница стали обмениваться фотографиями интимного характера. У обоих уже накопилась немалая коллекция, когда собеседница неожиданно заявила, что ей нужны деньги. Она прислала номер счета и пригрозила, что, если не будет перевода, снимки тут же будут разосланы всем друзьям кемеровчанина.

Мужчина сделал несколько переводов и, лишь когда понял, что шантаж будет продолжаться, обратился в полицию. Стражи порядка уже установили, что аккаунт зарегистрирован на вымышленное имя, а все фотографии, которые присылала прекрасная собеседница, были взяты из интернета. Специалисты устанавливают личность вымогателя - ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

- Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и не доверять информации, полученной в сообщениях от незнакомцев, - обращаются сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если в отношении вас совершили или пытаются совершить противоправное деяние, сообщите об этом в правоохранительные органы. Сохраните скриншоты переписки, чеки о переводе денежных средств и другие данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
8-летний мальчик попал под колеса УАЗа в Кузбассе
Торговый центр на берегу Томи в Кемерове строить не будут
Рядом с главной площадью в кузбасском городе построят торговый центр
Автоматические посты весового контроля появятся на кузбасских трассах
КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: какие травмы получили пассажиры
Кузнецкий проспект Кемерова встал в крупной пробке
10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове
Пострадали четыре человека: подробности ДТП с КамАЗом и маршруткой в Кемерове
В Кузбассе слесарь жестоко зарезал 16-летнюю девушку и ее отца
Серьезный пожар в отстойнике с мазутом тушили два часа в Кузбассе
В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен»
В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке
Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках
В Кузбассе двое мужчин сдали незаконное оружие
Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове
В Кузбассе разыскивают 16-летнюю школьницу
Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе
В Кузбассе из-за пожара из детского сада эвакуировали детей
Двое детей с яркими рюкзаками пропали в Кузбассе
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Кузбассовцы ищут письма погибшего летчика Ярового
Новый торговый центр построят на берегу Томи в Кемерове