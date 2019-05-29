Рядом с главной площадью в кузбасском городе построят торговый центр
Губернатор области Сергей Цивилев рассказал о том, как преобразится главная площадь Междуреченска. Здесь планируют установить фонтан и построить торговый центр.
В Кузбассе идет большая работа по благоустройству территорий. О том, как изменится главная площадь Междуреченска, рассказал в соцсетях губернатор области Сергей Цивилев. По его словам, зимой площадь Праздничная является одним из центральных мест отдыха жителей одного из районов, однако летом она больше напоминает заброшенное поле, чем площадь.
- Сейчас там началось благоустройство. На площади установят фонтан, а рядом с ней построят торговый центр, - отметил Сергей Цивилев.
Также губернатор сообщил, что в планах - благоустройство дамбы в Западном районе города, капремонт Дворца культуры имени Ленина. Уже идет капремонт школы-интерната в Ортоне, готовятся проекты для строительства спорткомплекса с двумя бассейнами и многопрофильной больницы. В августе на горе Югус начнут установку оборудования для искусственного оснежения, проведут освещение средней трассы.
- Темпы, с которыми преобразовывается Междуреченск, радуют. У города есть все шансы стать лучшим на конкурсе малых городов России, - отметил Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU