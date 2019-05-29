2019-05-29T06:44:53+03:00
Общество

Рядом с главной площадью в кузбасском городе построят торговый центр

Сейчас площадь больше похожа на заброшенное поле
Екатерина РОМАНОВА
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Проект будущей площади. ФОТО: пресс-служба АКО.Проект будущей площади. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Губернатор области Сергей Цивилев рассказал о том, как преобразится главная площадь Междуреченска. Здесь планируют установить фонтан и построить торговый центр.

В Кузбассе идет большая работа по благоустройству территорий. О том, как изменится главная площадь Междуреченска, рассказал в соцсетях губернатор области Сергей Цивилев. По его словам, зимой площадь Праздничная является одним из центральных мест отдыха жителей одного из районов, однако летом она больше напоминает заброшенное поле, чем площадь.

- Сейчас там началось благоустройство. На площади установят фонтан, а рядом с ней построят торговый центр, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор сообщил, что в планах - благоустройство дамбы в Западном районе города, капремонт Дворца культуры имени Ленина. Уже идет капремонт школы-интерната в Ортоне, готовятся проекты для строительства спорткомплекса с двумя бассейнами и многопрофильной больницы. В августе на горе Югус начнут установку оборудования для искусственного оснежения, проведут освещение средней трассы.

- Темпы, с которыми преобразовывается Междуреченск, радуют. У города есть все шансы стать лучшим на конкурсе малых городов России, - отметил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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