2019-05-29T07:11:21+03:00
Общество

Торговый центр на берегу Томи в Кемерове строить не будут

Здесь появится площадь Торжеств
Екатерина БОРМОТОВА
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На этом месте власти готовят площадку под Площадь торжествНа этом месте власти готовят площадку под Площадь торжествФото: Ольга Крыльцова
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Власти прокомментировали информацию о строительстве торгового центра на берегу Томи в Кемерове. ТЦ здесь строить не собираются.

В департаменте строительства Кемеровской области опровергли информацию о том, что в 2019 году на берегу Томи, неподалеку от перекрестка проспекта Притомского и улицы Терешковой, начнут строить торговый центр. Данные сведения были размещены на сайте компании Cushman & Wakefield, которая работает в сфере коммерческой недвижимости, в том числе строительства торговых центров. В департаменте отметили, что на этом месте действительно ведется подготовка площадки, но предназначена она для другого объекта.

- Данная площадка предназначена для строительства площади Торжеств и размещения рядом с ней ледовой арены и многофункционального спортивного центра «Кузбасс-Арена». Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы в рамках противопаводковых мероприятий. Ведутся предпроектные работы, - сообщили в департаменте строительства Кемеровской области.

Отметим, что ранее о строительстве ледовой арены и спорткомплекса сообщал Сергей Цивилев. Строительство этих объектов в Кемерове поддержал министр спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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