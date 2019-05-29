2019-05-29T06:40:58+03:00
Происшествия

8-летний мальчик попал под колеса УАЗа в Кузбассе

Ребенка доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчика доставили в больницу НовокузнецкаМальчика доставили в больницу НовокузнецкаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Кузбассе 8-летний ребенок попал под колеса УАЗа. С различными травмами его доставили в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20.00 28 мая в Таштагольском районе. На улице Рабочей в поселке Мундыбаш водитель автомобиля УАЗ сбил мальчика 2011 года рождения.

«Пострадавшего госпитализировали в больницу №3 города Новокузнецк. Предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом ребер», - сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, что вчера в Кемерове в ДТП пострадал 10-летний ребенок. Он был в маршрутке, когда в транспортное средство влетел КамАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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