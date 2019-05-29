На юге Кузбасса зафиксировали второе за неделю землетрясение

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-29T09:01:45+03:00

Землетрясение произошло в нескольких километрах от Междуреченска Фото: архив "КП"

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В Кузбасса вновь зафиксировали подземные толчки. Очередное землетрясение силой 2,9 балла произошло на юге.

Сейсмособытие произошло днем 28 мая. Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали толчки в 16.07 на широте 53.81 и долготе 88.20, что в нескольких километрах от Междуреченска.

Отметим, что последнее землетрясение в этом районе произошло несколькими днями ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU