Мотоциклист на полной скорости влетел в авто на шоссе в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-29T09:38:41+03:00

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В Новокузнецке мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль, который с нарушением правил поворачивал налево. Авария произошла на Заводском шоссе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 мая в районе остановки «Садовая». Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как иномарка из крайней правой полосы поворачивает налево. Мотоциклиста доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1168" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711593" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения мотоцикла и авто на шоссе в Новокузнецке.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

- В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей правой голени, ссадины правого плеча и кисти, - сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Кроме серьезных травм, у мотоциклиста также вывих правой голени, ушибы, ссадины правого предплечья, кисти. На данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU