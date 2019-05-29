Мотоциклист на полной скорости влетел в авто на шоссе в Новокузнецке
В Новокузнецке мотоциклист на полной скорости влетел в автомобиль, который с нарушением правил поворачивал налево. Авария произошла на Заводском шоссе.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 мая в районе остановки «Садовая». Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как иномарка из крайней правой полосы поворачивает налево. Мотоциклиста доставили в больницу.
Момент столкновения мотоцикла и авто на шоссе в Новокузнецке.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
- В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей правой голени, ссадины правого плеча и кисти, - сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.
Кроме серьезных травм, у мотоциклиста также вывих правой голени, ушибы, ссадины правого предплечья, кисти. На данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU