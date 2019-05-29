2019-05-29T10:49:21+03:00
Общество

Кто выяснял отношения с пистолетом в руках на дороге в Кемерове

Полиция установила личности участников конфликта
Екатерина БОРМОТОВА
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Водитель приставил к горлу мужчины предмет, похожий на пистолет Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Водитель приставил к горлу мужчины предмет, похожий на пистолет Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В полиции прокомментировали конфликт, который произошел между двумя водителями в Кемерове. Один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел утром 28 мая на улице Тухачевского. Момент ссоры попал на видеокамеры - записи были опубликованы в социальных сетях.

- В полицию сигнал поступил в 10.09. 28-летний мужчина рассказал, что ему угрожал предметом, похожим на пистолет, водитель автомобиля УАЗ. В настоящее время личности всех участников конфликта установлены, сотрудники полиции изучают видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, - пояснили в УМВД по городу Кемерово.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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