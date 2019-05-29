В каком кузбасском городе живут заядлые алиментщики

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-29T10:55:30+03:00

Всего в Кузбассе проживает 22 423 человека, которые не хотят платить алименты Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Судебные приставы рассказали, в каких городах Кузбасса живет больше всего должников по алиментам. В топ-3 вошли Новокузнецк, Кемерово и Белово.

Сотрудники Управления судебных приставов Кузбасса составили своеобразную алиментную карту региона. Лидером по количеству должников по алиментам стал Новокузнецк. Здесь проживает 20 процентов всех алиментщиков Кузбасса.

- В отношении 4660 новокузнечан на исполнении в УФССП России по Кемеровской области находятся исполнительные документы о взыскании алиментов - это 0,8 процента от всего населения города, - рассказали в ведомстве.

Алиментная карта Фото: УФССП по Кемеровской области

На втором месте стоит Кемерово. Здесь проживают 3982 должника, что составляет 17,7 процента всех должников и 0,7 процента от всего населения областной столицы.

Третью позицию в антирейтинге занимает Белово. Доля беловчан-алиментщиков среди всех кузбасских должников составляет 8,5 процента. В Белове живет 1911 человек, которые должны деньги своим несовершеннолетним детям - это 2,6 процента от всего населения Белова.

Всего же в Кузбассе проживает 22 423 человека, которые не хотят платить алименты. Получается, что каждый 120-й житель является алиментщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU