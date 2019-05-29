Машина зависла в воздухе после ДТП с четырьмя пострадавшими в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-29T10:33:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе автомобилист устроил аварию с четырьмя пострадавшими. После ДТП его машина зависла в воздухе.

Невероятные кадры с места аварии были опубликованы в Сети. На них видно, что разбитая машина как будто висит в воздухе. Все комментаторы задаются одним вопросом: как такое могло произойти.

Авария случилась в поселке Комсомольск Тисульского района утром 28 мая. На улице 7 Ноября водитель въехал в опору линии электропередачи.

- Водитель Mitsubishi, предварительно, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, - рассказали подробности в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель госпитализирован. Также в больницу попали три его пассажирки. Кстати, все они были не пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU