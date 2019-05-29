2019-05-29T10:33:38+03:00
Происшествия

Машина зависла в воздухе после ДТП с четырьмя пострадавшими в Кузбассе

Авто въехало в опору ЛЭП
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В аварии пострадали четыре человека Фото: "Месторасположение ДПС - город Мариинск" / "ВКонтакте"В аварии пострадали четыре человека Фото: "Месторасположение ДПС - город Мариинск" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кузбассе автомобилист устроил аварию с четырьмя пострадавшими. После ДТП его машина зависла в воздухе.

Невероятные кадры с места аварии были опубликованы в Сети. На них видно, что разбитая машина как будто висит в воздухе. Все комментаторы задаются одним вопросом: как такое могло произойти.

Авария случилась в поселке Комсомольск Тисульского района утром 28 мая. На улице 7 Ноября водитель въехал в опору линии электропередачи.

- Водитель Mitsubishi, предварительно, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, - рассказали подробности в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель госпитализирован. Также в больницу попали три его пассажирки. Кстати, все они были не пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцев предупредили о грозах и сильном ветре 30 мая
В каком кузбасском городе живут заядлые алиментщики
Кто выяснял отношения с пистолетом в руках на дороге в Кемерове
Мотоциклист на полной скорости влетел в авто на шоссе в Новокузнецке
На юге Кузбасса зафиксировали второе за неделю землетрясение
8-летний мальчик попал под колеса УАЗа в Кузбассе
Торговый центр на берегу Томи в Кемерове строить не будут
Рядом с главной площадью в кузбасском городе построят торговый центр
Кемеровчанину предложили выкупить его интимные фото за 5000 рублей
Автоматические посты весового контроля появятся на кузбасских трассах
КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: какие травмы получили пассажиры
Кузнецкий проспект Кемерова встал в крупной пробке
10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове
Пострадали четыре человека: подробности ДТП с КамАЗом и маршруткой в Кемерове
В Кузбассе слесарь жестоко зарезал 16-летнюю девушку и ее отца
Серьезный пожар в отстойнике с мазутом тушили два часа в Кузбассе
В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен»
В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке
Участники ДТП в Кемерове выясняли отношения с пистолетом в руках
В Кузбассе двое мужчин сдали незаконное оружие
Диагональный пешеходный переход появился в Кемерове
В Кузбассе разыскивают 16-летнюю школьницу
Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе
В Кузбассе из-за пожара из детского сада эвакуировали детей
Двое детей с яркими рюкзаками пропали в Кузбассе
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Кузбассовцы ищут письма погибшего летчика Ярового
Новый торговый центр построят на берегу Томи в Кемерове