Машина зависла в воздухе после ДТП с четырьмя пострадавшими в Кузбассе
В Кузбассе автомобилист устроил аварию с четырьмя пострадавшими. После ДТП его машина зависла в воздухе.
Невероятные кадры с места аварии были опубликованы в Сети. На них видно, что разбитая машина как будто висит в воздухе. Все комментаторы задаются одним вопросом: как такое могло произойти.
Авария случилась в поселке Комсомольск Тисульского района утром 28 мая. На улице 7 Ноября водитель въехал в опору линии электропередачи.
- Водитель Mitsubishi, предварительно, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, - рассказали подробности в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель госпитализирован. Также в больницу попали три его пассажирки. Кстати, все они были не пристегнуты ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU