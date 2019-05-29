Кузбассовцев предупредили о грозах и сильном ветре 30 мая

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-29T11:30:47+03:00

При грозах возможно усиление южного ветра до 17-22 метров в секунду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В МЧС предупредили кузбассовцев о грозах и сильном ветре в четверг, 30 мая. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются во второй половине дня.

По данным ведомства, в послеобеденное время в Кузбассе местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Кроме того, при грозах возможно усиление южного ветра до 17-22 метров в секунду.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, в четверг в регионе ожидается теплая погода. Столбики термометров днем поднимутся до 27 градусов тепла. В Кемерове воздух прогреется до +23,+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU