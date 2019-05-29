В Новокузнецке мать пропивала пенсию подростка-инвалида

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-29T13:53:23+03:00

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В Новокузнецке женщина пропивала пенсию своей 15-летней дочери, которая является инвалидом. Подростка доставили в больницу, так как мать не обеспечивала дочери должного ухода.

Инспекторы ПДН проверили семью в поселке Абагур, где содержится ребенок-инвалид. У подростка имеется заболевание центральной нервной системы.

- Получая пособие на ребенка, мать тратила его на алкоголь, который распивала вместе с сожителем. При этом рекомендации врача по лечению девочки не соблюдались, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В момент проверки мать была пьяна, а дома царила антисанитария. В связи с этим сотрудники полиции вызвали специализированную бригаду, которая доставила девушку-инвалида в больницу.

В отношении матери проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU