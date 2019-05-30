Новый спорткомплекс «Кузбасс-Арена» обойдется в 7,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 03:39 2019-05-30T03:39:08+03:00

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Стало известно, во сколько обойдется строительство нового спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. В объект инвестируют 7,5 миллиарда рублей.

На сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» было опубликовано распоряжение правительства региона, в котором сообщается объем инвестиций в новый спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Его строительство запланировано на три года – 2019, 2020 и 2021. Так, в первый год на возведение объекта направят 200 миллионов рублей, во второй – 5,2 миллиарда, в третий – 2,1 миллиарда рублей.

В распоряжении также определен государственный заказчик по строительству объекта и сроки его сдачи в эксплуатацию – конец июля 2021 года. Как ранее сообщало издание, он появится на Притомской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU