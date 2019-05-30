2019-05-30T05:30:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Завод по переработке индейки открылся при финансовой поддержке РСХБ

На его строительство и реконструкцию направлено 11 миллиардов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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В Пензенской области при финансовой поддержке Россельхозбанка состоялось открытие птицеперерабатывающего завода группы компаний «Дамате». В торжественной церемонии запуска предприятия приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию завода по убою и переработке мяса индейки мощностью до 155 тыс. т. В ходе работ на предприятии было установлено современное оборудование для полного цикла производства готовой продукции, в том числе замороженной и охлажденной индейки, субпродуктов и полуфабрикатов из нее. Продукцию компания планирует реализовать во всех федеральных округах России, а также поставлять в более 20 стран мира, включая Европу, Азию и Ближний Восток.

Проект входит в состав птицеводческого комплекса по выращиванию индейки ГК «Дамате», основным финансовым партнером которого на протяжении долгих лет является Россельхозбанк. Общая стоимость комплекса составила 50 млрд рублей, из них 11 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию завода. Запуск нового птицеперерабатывающего предприятия позволил создать более 2000 рабочих мест и вложить дополнительные средства в развитие экономики Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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