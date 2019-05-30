Из-за праздничных мероприятий в Новокузнецке перекроют дороги

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-30T07:23:01+03:00

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В Новокузнецке вечером 30 мая будет ограничено движение автотранспорта по улице Кирова. Это ограничение связано с проведением массового развлекательного мероприятия, которое посвящено празднованию 55-летия ЕВРАЗ ЗСМК.

Движение автотранспорта будет приостановлено с 17.30 до 21.00 по улице Кирова на отрезке от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с улицей Спартака. На то время, пока будет действовать временное ограничение движения, общественный транспорт будет ходить по временным маршрутам.

Автобусные маршруты:

- № 26 в прямом и обратном направлениях от кольца «Универбыта» по проспектам Бардина, Металлургов, улице Кирова (остановка «Торговый дом») и далее по маршруту;

- № 5, 61, 61а в обратном направлении по проспекту Бардина;

- № 55, 55к с улицы Кирова на проспекты Металлургов, Бардина и далее по маршрутам;

- № 47, 47а, 345 в прямом и обратном направлениях от кольца «Универбыта» по проспекту Кузнецкстроевскому, улице Орждоникидзе, проспекту Металлургов и далее по маршрутам.

Троллейбусный маршрут:

- № 3 по временному маршруту «Левый берег - вокзал - левый берег» от остановки «Вокзал» по проспекту Бардина.

ИСТОЧНИК KP.RU