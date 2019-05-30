2019-05-30T08:01:31+03:00
Общество

В двух кузбасских городах вырастет плата за детские сады

Новокузнечанам придется платить больше уже с 1 июня, кемеровчанам – позже
Екатерина РОМАНОВА
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В двух кузбасских городах вырастет плата за детские садыВ двух кузбасских городах вырастет плата за детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
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В детских садах Новокузнецка и Кемерова в скором времени вырастет родительская плата. Она увеличится почти на пять процентов.

В Новокузнецке уже с 1 июня родительская плата за детский сад возрастет на 128 рублей и составит 2687 рублей согласно постановлению администрации города № 90 от 21.05.2019. Лишь в трех дошкольных учреждениях плата будет несколько меньше - в двух малокомплектных детсадах № 123 и 274, а также в дошкольном отделении школы № 19. Здесь за присмотр за детьми нужно будет заплатить 2400 рублей.

В кемеровских детских садах родительская плата вырастет чуть меньше - на 217 рублей. После этого за присмотр за детьми родители будут платить 2657 рублей - такое постановление под номером 1168 приняла администрация города Кемерово 20 мая 2019 года. Сумма будет единой для всех дошкольных учреждений. Примечательно, что повышение родительской платы будет лишь 1 сентября.

Впрочем, ряд категорий граждан смогут воспользоваться льготами по оплате пребывания детей в детсадах. Так, в Кемерове для родителей трех и более несовершеннолетних детей плата снижена на 50 процентов, для малоимущих семей с двумя детьми - на 20. А для малообеспеченных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми и неполных малообеспеченных семей плата снижена на 60 процентов.

В Новокузнецке на оплату всего половины от родительской платы за детсад могут рассчитывать малообеспеченные семьи. На 30 процентов снижена плата для работников муниципальных дошкольных учреждений и на 100 процентов семьям с детьми-инвалидами, опекунским и приемным семьям и семьям с детьми с туберкулезной интоксикацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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