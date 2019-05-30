СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-30T08:15:39+03:00

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Очередная дорожная разборка попала на видеорегистратор одного из автолюбителей Кемерова. Автомобилист из-за чего-то повздорил с другим мужчиной и избил его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711825" frameborder="0"></iframe> Автомобилист одним ударом вырубил пешехода и бросил тело на дороге.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

«Стыдно жить с такими людьми», - так комментируют пользователи соцсетей конфликт двух мужчина на проспекте Ленинградском. Видеорегистратор одного из кемеровчан снял лишь окончание этого конфликта. На кадрах видно, как к мужчине, стоящему на дороге, подходит автовладелец, сначала что-то говорит ему, а потом бьет по голове. От удара мужчина падает на дорогу и теряет сознание. Автомобилист же берет его за руку и начинает тащить в сторону от машины. Первая попытка оттащить тело безуспешна: с мужчины слетает олимпийка. Тогда автомобилист бросает одежду на землю и продолжает тащить тело. Потом спокойно садится в автомобиль и уезжает. За все это время потерпевший там и не пришел в сознание.

Пользователи соцсетей отметили, что в этом месте постоянно происходят конфликты между автолюбителями и пешеходами. Впрочем, многие отметили, что автору видео следовало бы помочь потерпевшему и вызвать скорую помощь, а не преследовать любителя решать споры кулаками. Сейчас состояние мужчины неизвестно, так же как и то, найден ли буйный водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU