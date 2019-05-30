2019-05-30T10:37:47+03:00
Происшествия

Видео тройного ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси

Виновник ДТП выехал на запрещающий сигнал светофора
Екатерина РОМАНОВА
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Тройное ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси. ФОТО: Артем Султанов.Тройное ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси. ФОТО: Артем Султанов.
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Водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. Итог печален: трем автомобилям причинен материальный ущерб, а водитель-виновник ДТП получил травмы.

Видео тройного ДТП в Новокузнецке пострадал водитель такси..Видео предоставлено очевидцем ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей на пересечении улицы Тольятти и проспекта Металлургов в Новокузнецке случилось около 17:40 в среду, 29 мая.

- Водитель автомобиля Lada Granta с наклейками одной из служб такси двигался по улице Тольятти со стороны улицы Кирова. Напротив дома № 57 по Проспекту Пионерскому он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомоблем Mercedes, который двигался на разрешающий сигнал светофора, - рассказали о подробностях ДТП в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Тройное ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси. ФОТО: Артем Султанов.

Тройное ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси. ФОТО: Артем Султанов.

На видео, которое прислал наш читатель, видно, чтопосле столкновения Lada Granta отбросило на бордюр и знак пешеходного перехода. Отечественная легковушка перевернулась и столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia. В отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что водитель такси получил травмы. Врачи «скорой» оказали ему необходимую помощь, доставили в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.

- Напоминаем водителям о том, что при движении по городским улицам необходимо соблюдать Правила дорожного движения, следовать сигналам светофоров и быть взаимовежливыми на дорогах, - напомнили в отделе пропаганды ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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