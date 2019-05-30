В Белове нашли пропавшую школьницу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-30T11:49:56+03:00

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В Белове полицейские нашли пропавшую школьницу. Оказалось, что девушка решила на попутках уехать в Кировскую область.

Сообщение о том, что пропала 16-летняя горожанка, беловские полицейские получили накануне. Поиски девушки велись на всей территории области. Также ориентировки на девушку разместили в местных СМИ и отправили в другие регионы.

-В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемой. Полицейские выяснили, что на попутном транспорте она направлялась в Кировскую область, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU