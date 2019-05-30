В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-30T12:17:27+03:00

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Россельхозбанк запустил акцию «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7 процента годовых c первоначальным взносом 20 процентов.

Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 30 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU