СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-30T12:40:23+03:00

В Новокузнецке продавец-стажер украл у начальника 350 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

После совершения преступления он скрылся из города

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В Новокузнецке продавец-стажер украл у начальника 350 тысяч рублей. После совершения преступления он скрылся из города.

О краже полицейским стало известно от директора одного из магазинов. Мужчина рассказал, что из его рабочего сейфа была похищена крупная сумма. В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил 29-летний ранее судимый горожанин, который проходил в магазине стажировку на должность продавца.

После совершения преступления он скрылся, и полицейские объявили злоумышленника в федеральный розыск. Мужчину задержали в Новосибирске, все украденные деньги он успел потратить. В ходе допроса выяснились обстоятельства кражи.

- Подслушав разговор между директором магазина и старшим продавцом, злоумышленник узнал, где хранится ключ от сейфа с деньгами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Дождавшись, когда в помещении не будет людей, рецидивист похитил наличные и скрылся. В настоящее время фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Сейчас нарушителю за кражу грозит наказание до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU