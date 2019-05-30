В Новокузнецке задержали серийного похитителя мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-30T13:16:41+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали серийного похитителя мобильных телефонов. Мужчина совершал кражи в общественном транспорте.

Сразу несколько заявлений поступило в отдел полиции от новокузнечан о том, что у них похитили дорогостоящие гаджеты. Выяснилось, что потерпевшие проживали в разных районах города, но в день, когда было похищено имущество, садились в транспорт на одной остановке.

В ходе расследования личность преступника была установлена. Им оказался 40-летний местный житель, который не так давно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан с поличным во время очередной кражи.

- В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили причастность рецидивиста к совершению 11 хищений, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Во всех случаях его жертвами становились женщины, хранившие гаджеты в карманах верхней одежды. Похищенные телефоны злоумышленник сдавал в ломбарды.

Теперь серийного грабителя будут судить, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU