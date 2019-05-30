СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-30T13:59:17+03:00

В Кемерове на два дня ограничат парковку на бульваре Строителей

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на два дня ограничат парковку на бульваре Строителей. Данная мера связана с проведением детского концерта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово, 1 июня в линейном парке на бульваре Строителей состоится гала-концерт регионального конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!». В связи с этим будет временно ограничена стоянка автотранспорта на парковке слева от сцены линейного парка на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

По информации центра организации дорожного движения, ограничение будет действовать с 20 часов 31 мая до 15 часов 1 июня. Исключение сделали для автобусов, доставляющих организаторов и творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU