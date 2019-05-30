В Кузбассе летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды
В Кузбассе этим летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды. Особое внимание будет уделяться их безопасности.
В администрации прошло селекторное совещание с участием первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. На нем в преддверии купального сезона обсудили вопросы безопасности людей на воде, включая открытие дополнительных организованных пляжных зон.
- Анализ причин гибели кузбассовцев на водоемах в прошлом сезоне показал, что смертельные случаи произошли при купании в несанкционированных местах, - отметили в пресс-службе администрации Кузбасса.
В числе причин гибели областное МЧС называет купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра, ослабление внимания со стороны местных администраций к организации и оборудованию мест массового отдыха на воде, а также недостаточное количество пляжей и загородных баз отдыха. Сейчас сезон еще не начался и освидетельствование пляжей не проводилось, но на водных объектах уже погибло семь человек, в том числе два ребенка.
Участники совещания определили круг мер, призванных снизить число происшествий на воде, в их числе - дежурство мобильных патрулей на «диких» пляжах, создание в необорудованных местах отдыха мобильных спасательных постов и постов полиции, выставление на территориях аншлагов в несанкционированных местах с информацией о конкретных случаях гибели. Кроме того, предложено в период детского отдыха проводить акцию «Научись плавать» с привлечением профессиональных инструкторов по плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU