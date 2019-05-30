СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-30T14:35:08+03:00

В Кузбассе летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды. ФОТО: архив КП. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Кузбассе этим летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды. Особое внимание будет уделяться их безопасности.

В администрации прошло селекторное совещание с участием первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. На нем в преддверии купального сезона обсудили вопросы безопасности людей на воде, включая открытие дополнительных организованных пляжных зон.

- Анализ причин гибели кузбассовцев на водоемах в прошлом сезоне показал, что смертельные случаи произошли при купании в несанкционированных местах, - отметили в пресс-службе администрации Кузбасса.

В числе причин гибели областное МЧС называет купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра, ослабление внимания со стороны местных администраций к организации и оборудованию мест массового отдыха на воде, а также недостаточное количество пляжей и загородных баз отдыха. Сейчас сезон еще не начался и освидетельствование пляжей не проводилось, но на водных объектах уже погибло семь человек, в том числе два ребенка.

Участники совещания определили круг мер, призванных снизить число происшествий на воде, в их числе - дежурство мобильных патрулей на «диких» пляжах, создание в необорудованных местах отдыха мобильных спасательных постов и постов полиции, выставление на территориях аншлагов в несанкционированных местах с информацией о конкретных случаях гибели. Кроме того, предложено в период детского отдыха проводить акцию «Научись плавать» с привлечением профессиональных инструкторов по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU