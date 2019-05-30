СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-30T15:08:32+03:00

В День защиты детей юных кемеровчан приглашают в «Парк Чудес». Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В День защиты детей, 1 июня, всех юных кемеровчан приглашают в «Парк Чудес», ведь именно здесь состоится самый яркий праздник, посвященный детству.

В «Парке Чудес» 1 июня для мальчишек, девчонок и их родителей состоится большой праздник. Он будет посвящен сразу двум ярким событиям - Дню защиты детей и открытию летнего сезона. Проходить мероприятия будут на двух площадках.

Центральная площадка «Круг»

Лето на драйве в «Парке Чудес».

14.00 - 17.00 - «Шоу-драйв» - конкурсно-развлекательная программа.

14.00 - 17.00 - игровые зоны для детей и взрослых, конкурс рисунков.

17.00 - 18.00 - «Детям Кемерова - дороги без опасности!» - спектакль театра-студии Дмитрия Полякова (социальный проект совместно с ГАИ города Кемерово и учебно-методическим центром).

18.00 - 19.00 - играет духовой оркестр «Ритмы юности» - танцевальная ретропрограмма.

Площадка «Двое из ларца» (центральный вход в парк)

«Детский день» в «Парке Чудес».

15.00 - 17.00 - конкурсно-развлекательная программа.

15.00 - 17.00 - аквагрим.

15.00 - 17.00 - игровые зоны для детей и взрослых.

16.00 - 16.30 - шоу мыльных пузырей.

А также: мастер-класс от художников студии интеллектуального развития «Айтунс», зона настольных игр, тематическая фотозона.

ИСТОЧНИК KP.RU