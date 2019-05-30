Стулом по голове: в Кемерове мужчина истязал свою 16-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-30T16:18:52+03:00

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В Кемерове мужчина истязал свою 16-летнюю дочь. По его словам, так он воспитывал подростка.

О том, что житель областного центра истязает девочку, полицейские узнали от медиков. К врачам подростка привела мать - девочка жаловалась на головные боли. В результате у нее была диагностирована травма головы.

Как установило следствие, мужчина издевался над дочерью почти год, с марта 2018-го по январь 2019-го, используя малозначительные поводы. В один из дней отец бил девочку кулаками по голове, в другой ударил стулом по голове за то, что школьница недостаточно быстро отреагировала на просьбу найти ключи от квартиры. На следующий день отцу не понравилось, что девочка громко общается с друзьями в подъезде. Когда она зашла домой, он сделал ей замечание, но при этом несколько раз ударил ее головой о стену.

О случившемся девочка рассказала матери, после чего та отвела ее в больницу.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, пояснив, что таким образом воспитывал девочку, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Примечательно, что мать пыталась убедить супруга не применять насилие к дочери, однако он ее просьбы игнорировал.

За содеянное мужчине назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, семья поставлена на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU