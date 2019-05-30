Книги для детей: «Комсомолка» вместе с кузбасскими депутатами проводит благотворительную акцию

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-30T16:35:08+03:00

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Начинается лето, время каникул у детей. За долгие три месяца ребятня не только отдохнет, но и узнает много нового. Об этом позаботятся кузбасские депутаты и «Комсомольская правда» - Кемерово».

В гости принято ходить с подарками, и книги от «Комсомолки» здесь как нельзя кстати. ФОТО: Совет народных депутатов Кемеровской области.

Совместная акция Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды» стартует в первый день июня. В День защиты детей дети получат подарки: яркие книги со сказками, познавательные фотоальбомы, рассказы и повести писателей разных стран.

Совместная акция Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды» стартует в первый день июня. ФОТО: Совет народных депутатов Кемеровской области.

- Не было никаких сомнений в том, что депутаты согласятся принять участие в благотворительном проекте вместе с «Комсомольской правдой», - рассказал председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. - Накануне Международного дня защиты детей, на летних каникулах каждый из нас побывает в школах, подшефных детских учреждениях, в гостях у ребят из многодетных семей. В гости принято ходить с подарками, и книги от «Комсомолки» здесь как нельзя кстати.

ИСТОЧНИК KP.RU