Книги для детей: «Комсомолка» вместе с кузбасскими депутатами проводит благотворительную акцию
Начинается лето, время каникул у детей. За долгие три месяца ребятня не только отдохнет, но и узнает много нового. Об этом позаботятся кузбасские депутаты и «Комсомольская правда» - Кемерово».
В гости принято ходить с подарками, и книги от «Комсомолки» здесь как нельзя кстати. ФОТО: Совет народных депутатов Кемеровской области.
Совместная акция Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды» стартует в первый день июня. В День защиты детей дети получат подарки: яркие книги со сказками, познавательные фотоальбомы, рассказы и повести писателей разных стран.
Совместная акция Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды» стартует в первый день июня. ФОТО: Совет народных депутатов Кемеровской области.
- Не было никаких сомнений в том, что депутаты согласятся принять участие в благотворительном проекте вместе с «Комсомольской правдой», - рассказал председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. - Накануне Международного дня защиты детей, на летних каникулах каждый из нас побывает в школах, подшефных детских учреждениях, в гостях у ребят из многодетных семей. В гости принято ходить с подарками, и книги от «Комсомолки» здесь как нельзя кстати.
ИСТОЧНИК KP.RU