СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-30T16:52:02+03:00

В Кузбассе пропала беременная женщина. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают Елену Нестеренко, пропавшую 28 мая.

39-летняя жительница города Юрга 28мая 2019 года ушла из дома и с тех пор не выходила на связь с родными и близкими. Ее местонахождение неизвестно

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в весеннюю темно-синюю куртку, синие джинсы, белые кроссовки с поперечными цветными полосами.

Особые приметы: поздний срок беременности.

Если вам известно местонахождение Елены Нестеренко, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-(38451)-6-66-21 или «02». Или 8-800-700-54-52. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU