В Кузбассе пропала беременная женщина
Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают Елену Нестеренко, пропавшую 28 мая.
39-летняя жительница города Юрга 28мая 2019 года ушла из дома и с тех пор не выходила на связь с родными и близкими. Ее местонахождение неизвестно
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
В день исчезновения была одета в весеннюю темно-синюю куртку, синие джинсы, белые кроссовки с поперечными цветными полосами.
Особые приметы: поздний срок беременности.
Если вам известно местонахождение Елены Нестеренко, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-(38451)-6-66-21 или «02». Или 8-800-700-54-52. Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU