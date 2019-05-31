2019-05-31T05:03:18+03:00
Спорт

Кирилл Капризов привезет в Новокузнецк главный трофей КХЛ

Кубок Гагарина приедет в южную столицу 30 июня
Екатерина БОРМОТОВА
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Кирилл Капризов привезет в Новокузнецк Кубок Гагарина Фото: sportcomnk / InstagramКирилл Капризов привезет в Новокузнецк Кубок Гагарина Фото: sportcomnk / Instagram
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Новокузнечанин Кирилл Капризов привезет в родной город главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина. Важное спортивное событие запланировано на 30 июня.

Как рассказали в спортивном комитете города, Кубок Гагарина привезут воспитанники новокузнецкой школы хоккея Иван Телегин и Кирилл Капризов. Мероприятие состоится в Новокузнецком драматическом театре.

«Кроме того, Иван Телегин подарит комплекты формы юным хоккеистам, которые занимаются на Малой ледовой арене Новоильинского района», - отметили в учреждении.

Точное время прибытия кубка в настоящее время неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в прошлом году новокузнечанам посчастливилось сфотографироваться с другим хоккейным трофеем – Кубком Стэнли, который в город привез Дмитрий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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