В Кузбассе возобновят работу военной кафедры
В Кузбассе возобновят военную кафедру. Руководство региона договорилось об этом с Министерством обороны страны.
«Отличная новость для кузбасских ребят – мы договорились с Минобороны РФ о возобновлении военной кафедры в регионе!» - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.
Губернатор отметил, что военная кафедра станет частью научно-образовательного центра «Кузбасс». Кроме того, она будет доступна для студентов всех вузов региона. Планируется, чо обучение на кафедре начнется с февраля 2020 года.
Напомним, что военные кафедры перестали действовать в Кузбассе в 2011 году из-за большого оттока абитуриентов.
ИСТОЧНИК KP.RU