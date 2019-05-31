В Кузбассе возобновят работу военной кафедры

СЕГОДНЯ 04:42 2019-05-31T04:42:26+03:00

Обучение на военной кафедре начнется в феврале 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Кузбассе возобновят военную кафедру. Руководство региона договорилось об этом с Министерством обороны страны.

«Отличная новость для кузбасских ребят – мы договорились с Минобороны РФ о возобновлении военной кафедры в регионе!» - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что военная кафедра станет частью научно-образовательного центра «Кузбасс». Кроме того, она будет доступна для студентов всех вузов региона. Планируется, чо обучение на кафедре начнется с февраля 2020 года.

Напомним, что военные кафедры перестали действовать в Кузбассе в 2011 году из-за большого оттока абитуриентов.

ИСТОЧНИК KP.RU